Mauritanie: autorisation de nouvelles radio et TV privées

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) a autorisé cette semaine l’ouverture d’une station radio (Radio Al Ithad ) et d’une chaine de télévision (Chebeketou El Medin Al Ilamia) privées et commerciales.



Selon la HAPA, le dossier présenté par les radio et télévision autorisées remplit les conditions juridiques requises



La HAPA a également précisé que Chebeketou El Medin Al Ilamia était le seule présenté pour l’obtention de licence

La Mauritanie compte désormais cinq stations radios et cinq chaines de télévision privées.