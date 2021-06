Mauritanie : le gouvernement sensibilise les citoyens sur l'importance du vaccin anti-COVID-19

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien de la Santé Sidi Ould Zahaf et son homologue de l'Intérieur et de la Décentralisation Mohamed Salem Ould Merzoug ont appelé dimanche les directeurs régionaux de la Santé et les walis et hamkes à sensibiliser les citoyens sur l'importance de la vaccination contre le nouveau coronavirus.

L’appel intervient à quelques heures du démarrage d’une nouvelle campagne de vaccination anti-covid-19 en faveur 120.000 personnes réparties sur l'étendue du territoire national à compter du mardi prochain.

Les directeurs régionaux de la Santé sont invités à mettre en place les plans nécessaires pour la réussite de la campagne.



Les wali et les hakems sont appelés à superviser la campagne et produire des rapports quotidiens sur son niveau d'exécution.