Arrestation de 4 passeurs de migrants irréguliers vers l’Europe (Gendarmerie)

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le Parquet de Nouakchott Ouest a indiqué ce mardi que la Gendarmerie nationale a arrêté quatre passeurs de migrants irréguliers vers l’Europe. Ils sont deux étrangers et deux Mauritaniens.

La gendarmerie a également perquisitionné le domicile des passeurs et un cyber Internet et saisi 11 ordinateurs qui servaient à falsifier des cartes de réfugiés et d’autres documents de voyage.

Les perquisitions ont aussi conduit à l’arrestation de 23 ressortissants subsahariens qui tenteraient d’utiliser les mêmes documents pour rejoindre l’Europe.