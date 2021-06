Mauritanie : Accord BMCI - IIA pour le financement des PME

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI) et l’entité mauritanienne d'Invest in Africa (IIA), une initiative à but non lucratif axée sur la croissance des entreprises locales en Afrique, ont signé un accord de partenariat pour promouvoir l'accès au financement des PME mauritaniennes, notamment celles actives dans l'industrie extractive.

Ce partenariat vise à accélérer la participation des PME locales dans la chaîne d'approvisionnement du pétrole et du gaz et leur permettra de bénéficier de conseils et de formations en matière de financement pour optimiser leur solidité.

Commentant l'accord de partenariat, le PDG de BMCI, Moulay Abbas, a exprimé sa joie de travailler avec IIA : « L'équipe de la BMCI se réjouit de ce partenariat prometteur avec IIA et est heureuse de mettre à disposition ses services pour promouvoir le développement des entreprises africaines. »

Le Country Manager d'IIA en Mauritanie, Bocar-Alpha Ba, a déclaré : « Il s'agit d'une période cruciale de développement économique pour la Mauritanie et les PME doivent pouvoir bénéficier d’un maximum d’opportunités de croissance. En nous associant à la BMCI, dont l'engagement dans le développement des PME s'aligne sur le nôtre, nous sommes optimistes quant à l'avenir des entreprises locales pour se développer et prospérer en Mauritanie ».

Cet accord fait de BMCI, la 1ère banque partenaire en Mauritanie, la 4ème banque partenaire d’IIA sur le projet GTA. Les trois autres partenaires financiers sont tous basés au Sénégal.