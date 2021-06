L’ANRSI en séminaire sur la structuration et le financement de la recherche en Mauritanie.

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’Agence Nationale de Recherche Scientifique et de l’Innovation (ANRSI), en collaboration avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), a démarré ce lundi à Nouakchott un séminaire de deux jours sur la "structuration et le financement de la recherche en Mauritanie".

Le séminaire réunit aussi le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), des responsables d’enseignement supérieur et de recherche, des représentants des structures de recherche et des représentants des organismes en charge de la recherche scientifique dans quelques pays de la sous-région.

"L’objectif est d’améliorer la gouvernance de la recherche à la lumière de la nouvelle configuration de l’écosystème de la recherche et l’innovation, et doter l’ANRSI de mécanismes adaptés pour le financement de la recherche en Mauritanie en partant des expériences des pays de la sous-région spécifiquement", a indiqué l’ANRSI dans un communiqué parvenu à Alakhbar.

Il est également question "d’apporter une contribution à la préparation du document de stratégie nationale de la recherche en Mauritanie".

L’ANRSI veut aussi "s’enquérir des mécanismes de financement de la recherche dans quelques pays de la sous-région et proposer des règles et principes de financement de la recherche et partager les bonnes pratiques dans les domaines de la structuration et du financement de la recherche"