Afrique : La CEA et NKC African Economics présentent leur rapport conjoint sur la création d’emploi

Rabat, 28 Juin 2021 (CEA) – La Commission économique pour l’Afrique et NKC African Economics (une société d'Oxford Economics) présentent ce mercredi 30 juin leur rapport conjoint sur les « Meilleures pratiques en matière de création d'emplois : enseignements de l'Afrique ».

La crise économique causée par la pandémie de la Covid-19 menace d’affaiblir durablement l’économie africaine et de réduire les opportunités d’emploi à travers le continent, particulièrement pour sa population jeune, en pleine croissance.

Alors que l’Afrique entame sa reprise économique, ce rapport vise à soutenir les efforts d’accélération de la création d’emplois des décideurs africains en les informant des domaines d’intervention clés et leçons apprises de 34 initiatives menées dans 15 pays africains (Afrique du Sud, Algérie, Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie, Ghana, Ile Maurice, Kenya, Maroc, Nigeria, Rwanda, Tanzanie, Tunisie).

L’une des cinq commissions régionales du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), la Commission économique pour l’Afrique soutien le développement économique et social du continent, son intégration régionale et promeut la coopération internationale en soutien au développement du continent à travers la recherche et le soutien technique aux gouvernements.

Source reconnue de recherche économique et politique indépendante sur l'Afrique, NKC African Economics se spécialise dans la publication de rapports répondant aux besoins d'information des investisseurs professionnels et des décideurs d'entreprise de haut niveau engagés dans le développement du continent africain.