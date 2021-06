La mobilisation pour faire avancer la bonne gouvernance ne doit pas fléchir

C’est par les réseaux sociaux que nous avons appris le soir du 22 Juin 21 l’arrestation de l’ex- président Mohamed 0. Abdel Aziz avec une ostentation beaucoup moins prononcée que celle de ses prédécesseurs. C’est dire qu’on n’est plus au temps où presque toute la classe politique sans exception s'empresse pour être en première ligne faisant le chantre de son pouvoir. Elle se rivalisait la fidélité et les formules excessives pour diffuser les acquis rappelant étrangement la période de Maaouya. Le panorama des fondamentaux des discours et des éloges de cette époque devait inclure nécessairement la lutte contre la gabegie et la loyauté à son régime pour mieux contenir le spectre de ses opposants.

Il s’agit de la perpétuation du système pluraliste de 1992 qui n’est autre qu’un décor pour la consolidation de régimes autoritaires contribuant à faire de la présidence l’épicentre de toutes les décisions. Chacune des dernières visites de l’ex-président à l’intérieur du pays était une occasion pour lui de pousser ses fans à rythmer les appels à sa candidature pour un troisième mandat et le changement de la constitution en cette faveur devenait à bout portant.

Le manque de volonté de son pouvoir d’engager une concertation visant l’élaboration d’un programme de développement devant s’attaquer aux causes structurelles de la pauvreté, des inégalités, du chômage, de l’injustice sociale et la création des conditions d’un avenir viable du point de vue économique, politique et social ont été la cause véritable de son échec. Au fil du temps, sa lutte contre la gabegie fut réduite à un simple effet de campagne politique.