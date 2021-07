Un conseiller limogé au Ministère des Finances reste en poste

ALAKHBAR (Nouakchott) - Alakhbar a obtenu des documents révélant qu'un Monsieur Bouh Ould Tar (Voir photo) s’est maintenu à son poste de conseiller du Ministre mauritanien des Finances après son limogeage au Conseil des ministres du 30 décembre 2020.

Six mois après son limogeage, Ould Tar continue à percevoir son salaire et ses privlièges financiers à travers son compte N°*9-***4 qui est logé à la banque Société générale.

Bouh Ould Tar occupe également le même bureau au Ministère et siège encore au Conseil d'Administration de la Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC) et au Conseil d'Administration de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (SMHPM) qu’il devait quitter dès l’annonce de son limogeage.

Alakhbar a joint les services du Ministère des Finances qui ont refusé de commenter l'affaire.