Arrivée du Président à Rosso : Le souhait des habitants

Je trempe ma plume au fond de mon cœur pour écrire ses vérités très sincères :

Monsieur le Président, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. J’ai appris que vous venez à Rosso, j’aimerais vous dire que la ville est délaissée par ses cadres et abandonnée à son triste sort par ses fils.

Les cardes de la ville ne vous disent pas la vérité. Ils vous cachent beaucoup de choses. Ils attendent seulement votre arrivée à Rosso pour se mettre aux premiers rangs du cortège du Président et devant les caméras et évoquer des choses qu’ils ne maîtrisent pas. La jeunesse ou la Société civile sont les mieux placées pour parler de la situation que vivent les populations.

Monsieur le Président, j’aimerais vous dire que si la pluie est un luxe vital pour l’environnement, ce n’est pas à Rosso. Car la saison des pluies est la plus difficile à vivre au sein de la ville. Par manque de bonnes canalisations, l’eau de la pluie, mélangée des ordures et de la boue, dégage une odeur répugnante et nocive pour notre santé.

Monsieur le Président, nous voulons que vous nous régliez ce problème le plus rapidement possible.

Toujours dans la même perspective, nous savons tous que l’eau potable est une source vitale c’est un précieux breuvage. On ne peut pas vivre sans elle. Raison pour laquelle nous réclamons une eau saine pour le bien de tous, car nous buvons une eau très sale depuis quelques années et nous n’arrivons pas à régler le problème jusqu’à présent.

Sy Oumar El Varough, Professeur de Français ressortissant de Rosso