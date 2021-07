Le président Ould Ghazouani se rend à Rosso

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a quitté Nouakchott ce lundi en direction de la ville de Rosso (Sud-ouest) dans le cadre d'une visite de travail.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est accompagné des Ministres du Pétrole, des Mines et de l'Energie, Abdessalem Ould Mohamed Saleh, de l'Agriculture, Sidina Ould Sidi Mohamed Ould Ahmed Ely, de l’Equipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou M’haimid, et de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mohamed El hacen Ould Boukhreiss.

La délégation présidentielle compte également des conseillers et chargés de mission à la Présidence de la République.