Des dirigeants africains félicitent le PCC pour ses réalisations en cent ans

BEIJING, 7 juillet (Xinhua) --Les dirigeants des partis politiques et des pays africains ont félicité le Parti communiste chinois (PCC) pour ses accomplissements parvenus depuis sa fondation en 1921, en appelant tous les partis politiques à assumer leur responsabilité pour le bonheur du peuple ainsi qu'à renforcer la coopération, lors du Sommet du Parti communiste chinois (PCC) et des partis politiques mondiaux qui s'est tenu mardi, à Beijing, par liaison vidéo.

Sous la direction du PCC, la Chine a maintenu le principe d'indépendance et la voie du développement durable, a réalisé des avancées technologiques sans précédent et a promu la coopération entre des pays dans divers domaines, a salué Saadeddine El Othmani, le Premier ministre marocain et secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement.

Le président de l'Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique et président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, a remercié le PCC et le gouvernement chinois pour leur soutien et leur aide en temps opportun dans la lutte contre la COVID-19, en fournissant plusieurs lots de fournitures médicales et de vaccins. M. Mnangagwa a fait grandement l'éloge de la pratique de la Chine visant à maintenir le multilatéralisme dans la lutte mondiale contre la pandémie.

En appelant à consolider la coopération pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le président mozambicain et du Front de libération du Mozambique Filipe Nyusi, a indiqué que nous vivons tous sur la même planète, et que la communauté internationale ne peut se développer et réaliser la prospérité commune qu'à travers la coopération.

Le président namibien et dirigeant de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain Hage Geingob, a pour sa part mentionné le livre blanc intitulé "Réduction de la pauvreté : l'expérience et la contribution de la Chine", qui présente des exemples pratiques dont les pays en développement peuvent tirer de l'expérience. M. Geingob a également déclaré que le thème de la conférence "Pour le bien-être du peuple : la responsabilité des partis politiques" fait écho aux principes de son parti, et que la politique de réduction de la pauvreté en Namibie a également obtenu d'importants progrès.

Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président du Parti congolais du travail, a mis en avant le fait que le Parti communiste chinois (PCC) a réalisé l'objectif de sortir près de 80 millions de personnes de la pauvreté. Face aux défis importants tels que le terrorisme, l'unilatéralisme, la pauvreté et le changement climatique partout dans le monde, tous les pays doivent agir activement et oeuvrer pour la solidarité et les progrès.

Lors d'une interview accordée à Xinhua, Mamadou Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Chine, a déclaré que les partis politiques doivent satisfaire les besoins et les aspirations du peuple. "Je pense que les résultats accomplis par le PCC en cent ans sont spectaculaires, et sa victoire dans la lutte contre la pauvreté est quelque chose de très significatif."