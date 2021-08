Nouvelles ambassadrices d'Allemagne et de l’Espagne en Mauritanie

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Ould Cheikh Ahmed, a reçu séparément lundi à Nouakchott, les nouvelles ambassadrices d'Allemagne et de l’Espagne respectivement Isabel Hénin et Miriam Alvarez De la Rosa.

Les deux diplomates ont présenté leurs lettres de créances, chacune en tant que ambassadrice de son pays en République Islamique de Mauritanie - RIM.

L'audience s'est déroulée en présence de Ahmed Mahmouden, ambassadeur, directeur des affaires européennes à la direction générale de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères et de Khadijetou El Ghadhi, chef de service à la même direction.