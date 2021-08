Mauritanie: Le député Biram appelle à la discrimination positive en faveur des Albinos

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le député mauritanien et militant des droits de l’homme, Biram Dah Abeid, a appelé les pouvoirs publics à mener une politique de ”discrimination positive en faveur des Albinos”, lors d'une conférence de presse, tenue conjointement ce mercredi à Nouakchott avec Nejib Ould Dah, président de l’Organisation mauritanienne pour l’appui et l’insertion des Albinos.

Biram a interpelé directement le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et son Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messoud sur la nécessité de tenir en considération les Albinos dans leurs projets de développement socioéconomique.

Le député a demandé égalemement une prise en charge particulière des Albinos dans le domaine éducatif et la nomination, au moins de deux membres de leur commumautédans dans chaque secteur public.

Nejib Ould Dah a lui souligné les difficultés des Albinos notamment celles liées au ”risque de cancer de la peau et à la perte de vision ainsi qu’à la stigmatisation sociale et le manque d'accès à l’éducation et à la formation”.

L’Organisation Mauritanienne pour l’Appui et l’Insertion des Albinos a par ailleurs promis de rencontrer d’autres personnalités et leaders d’opinion du pays dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur les difficultés d’intégration socio-économique des Albinos de Mauritanie.