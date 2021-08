Mauritanie : 8% de réussite au baccalauréat 2020-21

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le nombre de candidats admis d'office au baccalauréat 2020-21 est de 3.742, soit 8% du total des 46.600 participants.

Les candidats retenus pour la deuxième session sont au nombre de 3.051, ce qui représente un taux de 7%.



Quelques 36.790 autres candidats ont échoué à l'examen, soit un taux d'échec de 79%.

La Direction des examens a cependant recensé 2.237 absensts (5%) et annulé la participation de 767 candidats(2%).





Le baccalauréat C - Mathématiques a enregistré un taux de réussite de 20%, les Bac SN -Sciences naturelles et O - Lettre originelle 9% et le Bac A - Lettres modernes 3%.

Quant au taux de réussite au baccalauréat technique, il est de 7 %.