Mauritanie: l’Armée annonce le recrutement d'élèves officiers pilotes

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le troisième bureau de l'état-major général des armées mauritaniennes a annoncé, ce mardi, un concours de recrutement direct d'élèves-officiers pilotes qui aura lieu le jeudi 9 septembre 2021 à Nouakchott.

La date de dépôt de dossier est fixeé du 31 août à 8h00 au 7 septembre à 12h00, 2021.

Le candidat doit être mauritanien, titulaire d'un baccalauréat scientifique et muni d'un certificat de nationalité, d'un casier judiciaire datant de 3 mois au plus, du diplôme du bac, de 04 photos d'identité et d'un certificat de célibat ou de non-remariage.

Une sélection de dossiers sera effectuée suivie d'un test écrit de mathématiques et de langues française et anglaise.