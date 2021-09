Eliminatoires mondial 2022 : La Mauritanie perd son premier match à domicile

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’équipe nationale de Mauritanie, les Mourabitounes, ont perdu, ce vendredi à domicile, leur premier match comptant pour les Eliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, en s’inclinant devant la Zambie sur un score de 1 but à 2.

Les Mourabitounes ont terminé la première période sur un retard d’un but à zéro, marqué par Enock Mwepu le capitaine zimbabwéen, avant de prendre un second but à la 65e minute, signé Prince Numba.

La Mauritanie, qui avait du mal à entrer dans le jeu en première période, avec peu de tirs cadrés, est revenue en force en deuxième mi-temps pour réduire le score sur un but de Amadou Ndiasse à la 68eminute.

La prochaine sortie des Mourabitounes sera le mardi 7 septembre à Malabo contre la Guinée équatoriale.