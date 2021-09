Mauritanie : Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le mercredi 08 septembre 2021 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :



- Projet de décret portant création et délimitation de la Moughataa de Adel Begrou dans la Wilaya du Hodh Echragui.



- Projet de décret portant création et délimitation de la Moughataa de Touil dans la Wilaya du Hodh Gharbi.



-Projet de décret portant création et délimitation de la Moughataa Lexeiba dans la Wilaya du Gorgol.



-Projet de décret portant création et délimitation de la Moughataa de Maal dans la Wilaya du Brakna.



-projet de décret portant création et délimitation de la Moughataa de Tekane dans la Wilaya du Trarza.



-Projet de décret portant création et délimitation de la Moughataa de Wompou dans la Wilaya du Guidimagha.



Le Conseil a également adopté un projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n° 2017-132 du 20 novembre 2017 accordant le permis d’exploitation n° 2480 C2 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Tijirit (Wilaya de l’Inchiri) au profit de la Société Tijirit Recherche Exploration (TIREX).



Le Conseil a, en outre, adopté des projets de décrets accordant des permis de recherche pour les substances des groupes 1 et 2 au profit de la SNIM-SEM au niveau des Wilayas de l’Adrar et de l’Inchiri.



Il a, enfin, adopté des projets de décrets accordant certains permis de recherche pour les substances du groupe 2 au niveau de la Wilaya de Tiris-Zemour à la Société EMIRAL MINING-SARL.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime a présenté une communication relative aux grands axes de la politique du secteur des pêches et de l’économie maritime.



Cette communication fait le diagnostic des insuffisances de la stratégie du secteur des pêches et de l’économie maritime en vigueur depuis juillet 2020 et esquisse les grandes lignes d'une nouvelle politique tendant à améliorer les performances et l'impact de ce secteur vital, notamment à travers une prise en compte plus effective de ses différentes composantes maritime, continentale et économique.



Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a présenté une communication sur les principaux aspects du festival des Cités du Patrimoine.



Cette communication vise une refondation du festival des villes anciennes, en tirant les leçons des précédentes éditions et en corrigeant certains dysfonctionnements constatés à ce niveau dans le but de favoriser l'atteinte des résultats stratégiques escomptés en matière de développement culturel.



Pour faire face à l'augmentation récente des prix des denrées de première consommation et atténuer leurs effets sur les populations, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre une série de mesures comprenant l'administration des prix desdites denrées y compris la viande , l'augmentation de l'approvisionnement des boutiques Taazour, l'augmentation et la diversification des variétés de poisson distribuées et enfin la mise en place d'un dispositif rigoureux de suivi pour s'assurer du respect et de l'application effective et permanente de ces mesures.



Par ailleurs, suite à la tendance à la baisse des cas du COVID-19 et dans le souci d'alléger le poids des mesures de restrictions sanitaires sur les populations, le Conseil a décidé de reculer le couvre-feu à minuit, à compter de ce soir, tout en invitant les populations à maintenir les gestes barrières et à se faire vacciner.



Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante:



Ministère de la Transition Numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration



Etablissements Publics



Société Mauritanienne des Postes (MAURIPOST)



Directeur Général: Alioune Ould Issa, précédemment Chargé de mission au Cabinet du Premier Ministre