Mauritanie : la Société financière internationale définit trois secteurs à soutenir (Vidéo)

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le vice-président de la Société financière internationale (SFI), Sergio Pimenta a défini, lors d’une conférence de presse ce jeudi à Nouakchott, les PME - PMI (petites et moyennes entreprises - petites et moyennes industries), l’agriculture et l’énergie comme les trois secteurs prioritaires à soutenir en Mauritanie.

Selon Sergio Pimenta, "ces trois secteurs importants auront un vrai impact au niveau de l’emploi, de la croissance économique et du développement de la Mauritanie".

Le vice-président de la SFI a promis, dans ce contexte, de répondre à la demande du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui veut que la SFI participe dans un fonds d’investissement pour les PME- PMI, dans le cadre de la réponse à la crise COVID-19.

"Sur les PME et PMI nous allons également nous pencher sur la question des nouvelles technologies et de voir comment l’économie numérique pourra soutenir ce secteur", a-t-il indiqué.

La SFI devra également organiser avec l'Union Nationale du Patronat mauritanien un atelier à Nouakchott "pour présenter les produits de la SFI aux entreprises mauritaniennes".

Concernant l’agriculture et l’élevage, Sergio Pimenta a annoncé l’arrivée en Mauritanie, à la fin de ce mois de septembre, d’une équipe technique conjointe (SFI - Banque mondiale) pour évaluer les possibilités d’investissement dans ce secteur.

S’agissant du secteur énergétique, le vice-président de la SFI a promis que "la SFI va regarder de près ce secteur pour voir comment nous pouvons profiter des énormes atouts dont la Mauritanie dispose en terme d’énergie solaire éolienne mais également avec l’arrivée du gaz".