Khalifa Sy reçoit le prix du jury pour son film « Kafia » au festival International de Stockholm en Suède

AWASEYDOU.MONDOBLOG.ORG / « J’ai crié et pleuré quand j’ai su la nouvelle » c’est par ces mots que Khalifa Sy , jeune cinéaste s’est exprimé à l’annonce de la sélection de son film comme premier prix du jury au Festival International du film Hope de Stockholm en Suède. Le réalisateur de « Kafia » signifiant » ‘(ça suffit), un court métrage de 14 minutes parlant des problèmes de communications minutes entre les parents et leurs enfants, mariage précoce dans ce film saisissant et grave qui donne des frisson par la profondeur du sujet abordé.

Sacre d’un engagement cinématographique





Le réalisateur a travaillé durant plus de deux ans sur ce film intitulé « Kafia » de son idée à la réalisation entre contraintes professionnelles et urgences familiales. Khalifa dédie un grand merci à toute son « équipe qui a cru à un fou,, quelqu’un qui fait les choses à sa façon , un merci à tous ces professeurs qui ont créée ce que je suis aujourd’hui » a-il réagi lorsque je l’ai joint au téléphone suite à son sacre qui hisse haut en couleur le drapeau Mauritanien sur le sommet du 7e art. Une nouvelle salué par le Directeur de la maison des Cinéastes le mentor Abderrahmane Lahy sur facebook.

Khalifa savoure cette nouvelle en famille depuis son fief de Kouva, dans la commune de Sebkha en attendant que le prix soit présenté prochainement au public sous le regard admiratif de sa maman , sa première supportrice et sans doute son porte bonheur.

Bon vent à Khalifa le réalisateur de Ball bi son autre film.

Source : awaseydou.mondoblog.org