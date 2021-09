Mauritanie : Le permis de travail sera désormais essentiel pour les étrangers (Ministre)

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien de la Fonction publique et du Travail, Camara Saloum Mohamed, a déclaré, mercredi en conférence de presse à Nouakchott, que le Gouvernement va de nouveau exiger le permis de travail qui sera "désormais essentiel pour tout résident travaillant en Mauritanie".

« Ce décret existait depuis 2018, malheurseumsenet, il y avait quelques incompréhensions et une lourdeur juridique. Et il y avait beaucoup de chevauchements entre les administrations. Nous avons voulu faire un texte beaucoup plus clair pour que les choses se passent très bien», a-t-il expliqué.

« Ce travail c'est, selon le ministre, pour expliquer que désormais il y a une activité réservée aux étrangers, mais elle se fait dans des conditions légales ".