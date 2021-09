Mauritanie: L’Armée annonce des manœuvres militaires

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’armée mauritanienne a annoncé, ce mercredi, des manœuvres militaires qu'elle va organiser sur ses côtes les jeudi et vendredi prochain.

La marine nationale et l'aviation militaire vont participer aux exercices baptisés « Bouclier des côtes »

L'état major des armées mauritaniennes veut renforcer les capacités opérationnelles des forces navales et aériennes et coordonner leur action contre le terrorisme en mer.

Le renforcement de la sécurité maritime, la sécurisation des ports et plateformes maritimes et la préservation des ressources halieutiques du pays font également partie des objectifs visés.

Les troupes navales et aériennes qui prennent part aux manœuvres seront appuyées par des navires de guerre, avions et conots de combat, aéroglisseurs et avions de reconnaissance.