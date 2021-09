Mauritanie-Kinross : un mauritanien à la tête de sa filiale Tasiast

Africapetromine / Kinross Gold Corporation a annoncé la nomination de M. Brahim Ould M’Bareck en tant que Président de Tasiast Mauritanie Ltd. S.A (TMLSA) et Président du Conseil d’Administration de TMLSA.





Le nouveau président « aura la charge de consolider et de maintenir au plus haut niveau les résultats d’activité en Mauritanie à travers un renforcement des relations avec le Gouvernement, les employés, les délégués, les fournisseurs et autres parties prenantes et à travers une amélioration des pratiques de gouvernance », a-t-on appris.

M. M’Bareck devient aussi Président du Conseil d’Administration de TMLSA qui est une filiale détenue exclusivement par Kinross. Le Conseil d’Administration de TMLSA est composé de cadres de Kinross et de trois membres indépendants, tous ressortissants mauritaniens : Leila Bouamatou, Ahmed Sidy Aly et Thiam Diombar. Suite au récent accord avec Kinross, le Gouvernement Mauritanien nommera également deux observateurs au Conseil d’Administration.

M. M’Bareck a rejoint TMLSA depuis 2019. Il dispose d’une longue expérience acquise d’une part au sein du Gouvernement mauritanien où il a occupé différents portefeuilles ministériels et d’autre part, à travers une expérience solide dans le domaine minier où il a occupé divers postes de Direction à la SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière), y compris celui d’Administrateur Directeur Général.

Mohamed EKA (Mauritanie)





Source: Africapetromine