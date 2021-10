Expo 2020 Dubaï : Défis écologiques et Green’s potential

Après les festivités qui ont marqué l’ouverture des pavillons de l’Exposition Universelle Dubaï 2020, la Mauritanie enchaîne avec les programmes thématiques.

Ainsi, la semaine du 03 au 09 octobre 2021, correspond à celle du climat et de la biodiversité.

Une délégation du ministère de l’environnement et du développement durable dépêchée sur place présentera les défis écologiques de la Mauritanie ainsi que les potentialités de l’économie verte.

Grâce au travail de prospection entamé en amont par le Commissariat aux Expositions de la Mauritanie, la délégation a rencontré plusieurs potentiels partenaires dont deux qui ont manifesté un intérêt ferme et pressant à investir en Mauritanie.

Le groupe B&M Advocates qui est un cabinet d’affaires spécialisé dans l’investissement et les placements financiers est intéressé par de potentiels investissements en éco tourisme.

Le second groupe, Luxury Living Technologies qui a une forte expérience dans la restauration des terres, la lutte contre la désertification et les changements climatiques est intéressé par le potentiel écologique mauritanien.

Ce groupe maltais qui utilise des méthodes innovantes qui ne sont pas encore expérimentés en Mauritanie, a entamé des discussions avec l’Agence de la Nationale de la Grande Muraille Verte.

Pour Mohamed El Houssein Mohamed Legraa, directeur général de l’Agence de la Nationale de la Grande Muraille Verte, ces rencontres riches en échanges, traduisent l’intérêt que certains groupes portent à notre pays, dont la position géographique, le sous-sol, les plages et les différents reliefs, constituent un potentiel tant pour l’économie bleue que pour l’économie verte.

Durant cette semaine du climat et de la biodiversité, en plus du Business Forum portant sur le changement climatique, la biodiversité, et la Grande Muraille Verte qui sera organisé par le ministère de l’environnement et du développement durable, la délégation mauritanienne participera à d’autres forums d’échanges, de partage d’expérience tout en prenant part aux débats sur les enjeux environnementaux.

EXPO2020 MAURITANIE