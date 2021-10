Pour intensifier la guérilla de diversion, certains chauvins se sont allés dans des dissertations mensongères de bout à bout , pour faire ressortir aussi une main népotique et être quitte dans la forfaiture.



Diallo Mamadou Bathia , qu’on voudrait parrain de Hawa Abou Diallo est un kalajdio natif de Boghé . Elle, c’est une guirlaadio originaire de Maghama et il n’ y a AUCUNE relation parentale ou affidée entre eux et mieux ils appartiennent respectivement au lobing de Boghé et celui de Maghama qui se télescopent souvent , au niveau de la sphère, pour une place au soleil.



Quelle honte et hypocrisie ! Forger des mensonges éhontés pour traîner à l’autel des hérétiques une brave fille et un supposé son parrain est lamentable , une pratique exécrable de la guérilla des chauvins extrémistes et complexés .



Le souci était loin de préserver l’argent des contribuables ou de ne pas porter atteinte à notre virginité religieuse qui n’existe plus jamais . Mais le souci était de faire le maximum de bruit à l’Ouest pour détourner l’opinion sur les bêtises de l’Est .



Aux extrémistes de tout poile , sachez que nous ne sommes pas des sénégalais, nous ne sommes pas des maliens, nous ne sommes pas des maghrébins et encore moins des arabes de souche de l’Arabie , somme toute , nous sommes des mauritaniens qui n’ont pas voulu ni choisis de l’être , mais par la grâce et la générosité du Créateur nous nous sommes retrouvés dans un espace de diversité complémentaire , nous en sommes fiers et prêts à en assumer les conséquences . Cet atout, qui est une miséricorde d’Allah nous le valoriserons contre vents et marées .



Alassane Harouna boye m’avait prévenu que Panurge est aussi têtu que ses moutons , mais nous les attendons , pieds fermes : que ce soit en engagement direct ou en diversion , que ce soit en guerre de guérilla ou en guerre de position, à l’intérieur des lignes comme à l’extérieur des lignes nous mettrons la merde dans leurs rangs et dans leurs arrières jusqu’à leur déroute totale et intégrale.





Moussa Baaba Corréra membre du Bureau Exécutif de l'UFP

Le contrat , et ils sont nombreux chez nous , était sur son expertise et non sur ses préférences gastronomiques ,ses breuvages ou ses convictions religieuses .