Mauritanie : le taux d'infection au cancer du sein est de 16%

Le taux d'infection au cancer du sein en Mauritanie est de 16% et à celui du col de l’utérus de 7%, selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a indiqué lundi dernier le ministre mauritanien de la Santé, Sidi Ould Zahaf.





Sidi Ould Zahaf s'exprimait à l'occasion du lancement de la campagne de dépistage des cancers qui cible surtout les femmes âgées de 35 à 55 ans et qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de dynamisation du diagnostic précoce.





Le ministre a rappelé à l'occasion la création d'un compte bancaire spécial pour la lutte contre les maladies non transmissibles. "Il est financé à partir des fonds générés de taxation du tabagisme et ses dérivés, en plus du centre national d’oncologie, organe spécial pour la prise en charge du cancer", a-t-il informé.



Le ministre a souligné également l’introduction du vaccination anti-cancer du col de l’utérus dans le programme élargi de vaccination (PEV) au profit des filles de 9 à 14 ans.

La campagne a été lancée par la première Dame de Mauritanie Mariem Fadel Daha au Centre Hospitalier Mère Enfant de Nouakchott (CHME)