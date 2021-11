Guidimagha: Vers l’élaboration de la stratégie régionale pour la croissance accélérée et le bien-être commun de la wilaya

ALAKHBAR (Nouakchott) - Un atelier de cinq jours sur la préparation de la stratégie régionale pour la croissance accélérée et le bien-être commun a été lancé lundi dans la wilaya du Guidimagha sous la supervision de la secrétaire générale du ministère mauritanien de l'Intérieur et de la Décentralisation, Zeinebou Mint Hmednah.





L'atelier qui est financé par l’Unicef, est organisé en coopération entre le ministère des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs et la région du Guidimagha.



La secrétaire générale a souligné à l'occasion que la promotion de la décentralisation et du développement local est l'une des priorités du programme «Mes engagements» de Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le wali du Guidimagha Teyib Ould Mohamed Mahmoud a lui indiqué que l'atelier va favoriser la mise en œuvre de la stratégie avec sérieux, efficacité et rigueur, rappelant que Selibabi est désormais une zone dynamique de conception et de réalisation de nombreux projets de développement dans différents domaines.



Pour sa part, le chef de la région de Guidimagha Issa Coulibaly, a promis que la région va suivre le rythme de mise en œuvre de cette stratégie, car elle représente la meilleure voie vers un développement harmonieux et intégré de la wilaya.