Le Pr Lo Gourmo ou le serpent qui se mord la queue. Par Soueidat ould Samba Ndiaye

" Parceque la science nous balance sa science, science sans conscience égale à science de l'inconscience "



Très actif sur les réseaux sociaux, le Pr. Lo Gourmo a écrit : " A terme, tout mauritanien en parlera deux (langues) dont nécessairement l'arabe qui est celle de la majorité de notre peuple (...). Le français sera graduellement relégué au rang de langue étrangère de premier choix.

Ayant pris connaissance des écrits de notre "éminent" professeur sur la place des langues nationales et du français dans l'enseignement en Mauritanie, j'ai été très surpris par la légèreté des arguments de notre professeur agrégé en droit.

Comment un homme qui a fait ses études en français, diplômé agrégé en droit constitutionnel en français et ne parlant que le français , ne connaissant rien de l'arabe peut-il dire cela. L'arabe est peut-être la langue de la majorité politique du gouvernement mais peut ne pas être la langue de la majorité de la population.

Aucun recensement de la population n'a démontré que la population est à majorité arabe . Aussi cette population est largement amputée de toute une partie qui compte des nègros- mauritaniens qui n'arrivent pas à se recenser, qui ont été déportés et des milliers de noirs en Europe et dans le monde. Si toute cette partie était recensée et reconnue ou si on decomptait tous ces mauritaniens écartés par le système mauritanien, les chiffres indiqueraient certainement que la majorité est du côté des noirs.

Nous comprenons donc que le Pr Lo Gourmo cherche à plaire aux nationalistes arabes dont l'objectif simple est d'arabiser le pays. Que deviendra cette jeune génération de francophones à qui vous enseignez à l'université ? Au lieu d'encourager le bilinguisme, vous actez avec inconscience et arrogance le suicide de toute une génération ayant fait ses études en français. Comment un intellectuel de votre c1libre peut-il accepter de reléguer une langue au détriment d'une autres ? Comment un intellectuel peut-il penser ainsi, en fin de compte, je dirai à Lo Gourmo que seule l'inconscience peut vivre dans un pays qu'elle n'aime pas et se dire libre.

S'il y a quelqu'un dans ce pays qui devrait défendre le bilinguisme, cala devrait être vous profès, mais au lieu de situer le problème, vous renvoyez dos à dos les extrémistes alors que les vrais sont connus de tous. Mr Lo, vous faites mal à votre communauté et à la diversité de notre nation. En s'exprimant ainsi, Mr Lo Gourmo s'est renié tout bêtement. Décidément un éléphant ça trompe énormément.



C'est triste et mesquin