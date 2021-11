Mauritanie : le SJM demande le retrait du Projet de loi sur les symboles nationaux

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Syndicat des Journalistes mauritaniens (SJM) a invité, ce mardi, le Gouvernement à "retirer" le projet de loi sur la protection des symboles nationaux et le soumettre avant le vote de l’Assemblée nationale "à la consultation de tous les acteurs concernés y compris les journalistes."

Dans un communiqué parvenu le même jour à Akhbar, le SJM a demandé de "scruter minutieusement le texte et de supprimer ses articles qui pourraient restreindre les libertés dont celle de la presse".

Le syndicat a fait également part de sa "grande inquiétude" quant à ce projet de loi "controverse que le Gouvernement cherche à faire adopter".

La présentation du texte, hier lundi, devant les deputés avait suscité le désaccord entre la majorité qui veut le valider et l’opposition qui le juge de « liberticide » et qui demande son retrait.

Le « Projet de loi portant protection des symboles nationaux et incrimination des atteintes à l’autorité de l’Etat et à l'honneur du citoyen” a déjà été examiné et approuvéau Conseil des Ministres du 14 Juillet 2021.



«Il s'agira, selon le Gouvernement, de définir les actes qui constituent des atteintes aux symboles nationaux, à l’autorité de l’Etat et à l'honneur du citoyen ainsi que les sanctions appropriées pour faire face au phénomène d'agression contre les fondamentaux de la société et de diffusion de la haine entre ses composantes.