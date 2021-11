Mauritanie : Le MPME renforce l’expertise de son personnel en hydrogène vert

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Ministère mauritanien du Pétrole, des Mines et de l’Énergie (MPME) a organisé du 22 au 24 novembre 2021 à Nouakchott une formation interne visant à renforcer l’expertise de son personnel en hydrogène vert, en collaboration avec la société Chariot, spécialisée dans le domaine de transition énergétique, selon un communiqué de presse parvenu à Alakhbar.

Cette formation une première dans le pays voire dans la sous-région, est dispensée par IFP Training, filiale de l'Institut Français du Pétrole Energie Nouvelles (IFPEN), premier centre français de recherche et de formation, et porte sur le rôle de l'hydrogène vert dans la transition énergétique, l'économie de l’hydrogène, et le développement de projets power-to-X à grande échelle.

« Cette formation est construit spécifiquement pour la formation, le transfert d'expertise et le renforcement des capacités du cadre humain mauritanien », a déclaré à l’occasion le ministre mauritanien du pétrole, des mines et de l’énergie Abdessalam Ould Mohamed Saleh.

Le ministre a également souligné l’importance du partenariat du département avec la société Chariot « Grâce auquel notre pays a signé un protocole d'accord pour NOUR, un projet de production de 10 gigawatts d'hydrogène vert et qui a déjà contribué efficacement au financement d'équipements pédagogiques précieux pour l’Ecole Supérieure Polytechnique » a souligné le ministre tout en exprimant ses remerciements pour Chariot.

Selon le communiqué, les bénéficiaires de cette formation sont des fonctionnaires du MPME, du Ministère de l'Environnement, de l'Université de Nouakchott, de l’Ecole Supérieure Polytechnique, de la société mauritanienne SMH et des doctorants mauritaniens inscrits dans des universités étrangères et préparant un doctorat dans le domaine de la production d'hydrogène.

La formation s’inscrit dans le cadre d’une série sessions et ateliers visant à renforcer les capacités des cadres mauritaniens à long termes et à promouvoir le transfert des technologies et de savoir-faire dans le domaine de l’hydrogène vert.