Le Club des Entrepreneurs de Mauritanie (CEM) : Entreprendre autrement

Le vendredi 3 décembre 2021, Le Club des Entrepreneurs de Mauritanie (CEM) a organisé sa cérémonie de lancement officiel à Nouakchott, en présence du Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Taleb Ould SID’AHMED, du Ministre de la Transition Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration , Abdel Aziz DAHI, de l’Ambassadeur de France, Robert MOULIE, de la Représentante Résidente du Fonds Monétaire International, Madame Anta Ndoye, de la Directrice de l’Agence Française de Développement, Madame Bénédicte BRUSSET, du Directeur Général de la BNM, Mohamed NOUEIGUED, du Président de l’APROMI, Souleymane THIOUB, des représentants des associations patronales et du secteur privé mauritanien, de banquiers et d’industriels.

Le CEM, est une initiative réunissant des entrepreneurs de tous secteurs d’activités dont l’engagement commun vise à stimuler la croissance du secteur privé : un secteur privé davantage dynamique est nécessaire pour créer plus d’emplois et de richesses, et alimenter ainsi le cercle vertueux de la croissance économique en Mauritanie. Le Club a pour ambition de promouvoir un développement économique moderne des PME, en transformant et en soutenant l’écosystème entrepreneurial en Mauritanie. Le Club s’est également fixé pour objectif d’œuvrer pour une entreprise économiquement viable, socialement responsable et actrice d’un changement positif grâce à son impact sur son environnement : modèle de respect des meilleures pratiques de gestion, créatrice d’emplois stables, mais aussi active pour la modernisation de la culture de l’entreprenariat.

Au cours de l’évènement, les différents intervenants, membres du bureau exécutif du CEM, notamment, la première Vice-Présidente Lalya KAMARA, ont lancé un appel aux autorités publiques, aux associations patronales et aux partenaires au développement pour soutenir l’ensemble des actions menées par le Club, dont l’objectif est d’offrir un environnement propice au développement des PME et ainsi à la création d’emplois en Mauritanie.

Cette cérémonie qui a annoncé officiellement le lancement des activités du CEM, était également l’occasion d’inviter les entrepreneurs à rejoindre un Club qui leur permettra de s’appuyer sur une structure fiable et ambitieuse.

Entreprendre Autrement, est l’idée motrice du CEM pour marquer une initiative qui promeut un modèle d’entreprise citoyenne et responsable.