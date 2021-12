Mauritanie : l’État promet de redynamiser les villes anciennes

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le festival des villes anciennes de Mauritanie prend fin ce lundi à Ouadan dans le nord du pays sur un engagement de l’État à redynamiser ces villes historiques (Chinguetti, Ouadane Oualata et Tichit), inscrites au patrimoine mondial de l’humanité.

« L’État a réservé plus de trois milliards d’ouguiyas anciennes pour le financement de projets de développement liés à l’accès aux services de base notamment à l’électricité, à l’eaux et à l’enseignement. Il s’agit également de projets visant à désenclaver la ville et à soutenir l’agriculture et l’élevage », a indiqué le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

« Ces villes constituaient, durant des décennies un trait d’union religieux et commercial entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, a rappelé le chef de l’État mauritanien.