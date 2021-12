OIM et Traversées Mauritanides organisent une table-ronde sur la migration

ALAKHABAR (Nouakchott) - L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’Association Traversées Mauritanides ont organisé une table-ronde le lundi 18 décembre au Centre culturel marocain de Nouakchott sur la migration à l’occasion de la Journée Internationale des migrants qui coïncide avec la 3ème édition de l'Hiver Littéraire #3 des Traversees Mauritanides .

La table ronde, portée sur le thème “ la Migration, un monde en mouvements”, a réuni Aissata Lam, directrice Générale de l'Agence pour la promotion des investissements, Souad Ndiaye, du Ministère de l'Intérieur, Sidi Oild Soueina Président de MiFiTT Insitute et Shauna Cameron de l'OIM.

L’accent a été mis sur les migrants mauritaniens qualifiés par les participants de « courageux » pour avoir choisi de laisser les avantages que leur offraient leurs pays d’accueil pour venir contribuer au développement de leur propre pays et pour vendre la destination Mauritanie.

Cette année, l’Organisation Internationale pour les Migrations a célébrée le 70 ans de la Journée Internationale des migrants.

Le Directeur général de l'OIM Antonio Vitorino a plaidé à l’occasion pour un engagement collectifs et pour l’élaboration de politiques visant à tirer profiter au mieux du potentiel de la migration.

« Nous devons renouveler notre engagement à établir et à renforcer des voies de migration légales et humaines qui protègent à la fois la souveraineté nationale et les droits des migrants », a-t-il indiqué.

De son cote, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a constaté qu’avec la fermeture des frontières due à la COVID-19, un grand nombre de migrants se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans revenu ni domicile, loin de leur famille et dans l’incapacité de retourner chez eux, sous la menace d’un avenir incertain.

«Pourtant, ajoute le, le secrétaire général, tout au long de la pandémie, les migrants ont partout œuvré à l’enrichissement des sociétés et ont souvent été aux avant-postes de la lutte contre la pandémie, que ce soit comme scientifiques, soignants ou travailleurs essentiels. »