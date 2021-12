Disparition du Président Kane Hamidou Baba et du Doyen Diallo Youssouf : Condoléances de la CVE/VR

La CVE/VR a appris avec consternation le rappel à Allah dans la nuit du 27 au 28 décembre du Docteur Kane Hamidou Baba, grande figure de la scène politique nationale et Président de la CVE et de Monsieur Diallo Youssouf, grand combattant à l’engagement sans faille pour toutes les causes justes, Président d’honneur de Touche pas à ma nationalité. En ces circonstances douloureuses, la CVE/VR présente ses condoléances émues aux familles des deux illustres disparus mais également à l’ensemble du peuple mauritanien pour ces pertes immenses, et prie Allah de leur réserver des places de choix au plus haut de Ses Paradis.

Nouakchott, le 28/12/2021

La Cellule de Communication