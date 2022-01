Les positions silencieuses de la Mauritanie envers la crise maliénne

position strategique de la Mauritanie de son voisin le Mali ( des frontiéres qui s'etendent sur plus 2000 km) rélations sociales historiques ancestrales , poussent la communauté internationale à s'adresser au pouvoir de Nouakchott dans toutes crises que connait le Mali.

il s'avére que la Mauritanie officielle a acquis une grande expertise dans le suivi des crises maliénnes sur le plan militaire, diplomatique et securitaire , ainsi la Mauritanie gére ces situations sans grogne, et suit ces crises parfois avec mutisme, Bien qu'elle veille à un equilibre entre le devoir de la legitimité, d'une part , et la necessité de collaborer avec l'autorité sur place à Bamako d'autre part . Dans ce sens il n'est pas etrange de voir la Mauritanie partager les positions des dirigeants des pays de l'Afrique de l'Ouest tout en s'abstenant de toute acte pouvant exacerber la situation actuelle au Mali.

Voilà des exemples des positions muétes de la Mauritanie enregistrés ces derniers temps:

- l'accueil du premier ministre malien lors du sommet de l'education G5 Sahel en depit de l'embargo de voyage imposé sur les aurorités maliénnes. La mauritanie a saisie cette position positive pour transmettre un message clair : nous sommes préts à vous assister si vous faites des concessions qui peuvent attenuer la crise ....

- la Mauritanie etait le premier pays ( non membre de la CEDEAO) ayant reçu un appel telephonique du president Guinéen aprés l'annonce des derniéres mesures, et l'on s'attend à une visite imminente d'une haute delegation de ministres de la CEDEAO pour appeler la Mauritanie à joindre ces sanctions .

- la Mauritanie, à l'heure actuelle, est motivée par des positions logiques du voisinage du Mali ( Algérie et Senegal) et soutient une solution qui vise à reduire la période de transitions contre une revision de l'embargo.

En resumé telles sont les positions de la Mauritanie qui peuvent étre perverties par les communiqués ou les positions .

El Haiba Cheikh Sidati