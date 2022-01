Mauritanie: Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le vendredi 14 janvier 2022 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de lois suivants :



- Projet de loi autorisant la ratification du Contrat Programme pour l’entretien des voiries urbaines (Coprevu) n°04 entre l’Etat Mauritanien et l’Etablissement des Travaux d’Entretien Routier (ETER) pour la période 2022-2024.



Le contrat programme objet du présent projet de loi constitue le cadre juridique permettant au Ministère de l’Equipement et des Transports à travers l’Etablissement des Travaux d’Entretien Routier de se substituer aux communes dans l’exécution de toutes les interventions sur le réseau urbain, et ce compte tenu de l’incapacité technique et financière des communes à assumer leurs responsabilités dans le domaine et afin de garantir une meilleure fluidité du trafic dans les grands centres urbains notamment à Nouakchott



- Projet de loi autorisant la ratification du Contrat Programme n°08 entre l’Etat Mauritanien et l’Etablissement des Travaux d’Entretien Routier (ETER) pour la période 2022-2024.



Le contrat programme objet du présent projet de loi marque la volonté du Gouvernement de faire de l’Etablissement des Travaux d’Entretien Routier (ETER) un outil privilégié de sa politique de pérennisation du patrimoine routier tout en exigeant de l’Etablissement de poursuivre les efforts nécessaires et indispensables pour assurer correctement l’ensemble des travaux d’entretien urgent, courant, périodique et préventif de la totalité du réseau qui lui est confié.



Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Établissement National des Awquafs.



Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif a présenté une communication relative aux résultats des concertations Nationales sur la Réforme du Système Educatif.



Cette communication fait le point sur les principales étapes du processus préparatoire des concertations sur la réforme du système éducatif national, rend compte des Assises Nationales organisées dans ce cadre et présente les principales conclusions et recommandations de ces larges concertations.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :



Ministère de l’Éducation Nationale et de la Réforme du Système Éducatif



Cabinet du Ministre



Inspecteur chargé de l’Enseignement Privé : Taleb Ahmed Jiddou Ould EL Ghaouth, Professeur précédemment cadre au Cabinet.



Administration Centrale



Direction Générale de l’Enseignement



Direction de l’Enseignement Fondamental



Directrice Adjointe : Fatou Mint Mohamed Ould Meki, Institutrice précédemment cadre au Cabinet.



Direction de l’Animation Socio- Educative



Directeur Adjoint : Bekar Biya Bekar, Professeur précédemment cadre au Cabinet.



Direction de la Coordination des Directions Régionales



Directeur Adjoint :Diafara Harouna N’Diaye, Inspecteur précédemment à l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale



Direction Générale des Ressources



Direction des Ressources Humaines



Directeur Adjoint : Saad Bouh Cheikh Mohamed, Professeur précédemment cadre au Cabinet.



Direction Générale de la Réforme et de la Prospective



Direction des Stratégies, de la Programmation et de la Coopération



Directeur : Brahim Ould Sidi Ould Souédi, Professeur précédemment chef de service à la même direction



Direction des Examens et des Concours



Directeur Adjoint : Yaghoub Elbou Taleb Ely, Professeur précédemment cadre à la Direction du Patrimoine



Direction de l’Informatique, de la Documentation et de la Dématérialisation



Directeur Adjoint : Sidi Ould Mkhaitir, Ingénieur informaticien précédemment Directeur Adjoint et des Examens et des Concours.



Ministère de l’Elevage



Cabinet du Ministre



Chargé de Mission : Abba Ahmed Tolba, Economiste.



Conseiller chargé des Affaires Economiques : Mohamed Abdellahi Ould El Gheilani, économiste.



Administration Centrale



Direction du Développement des Filières Animales



Directeur Adjoint : Abdel Wedoud Mohamed Yehdhih, Dr. Vétérinaire.



Direction des Services Vétérinaires



Directeur Adjoint : Dr. Mohameden Ould N’Deida, précédemment Conseiller à la Délégation Régionale de Nouakchott.



Etablissements publics



La Mauritanienne des Produits de l’Elevage



Directrice Générale : Fatma Vall Mint Soueineaa.