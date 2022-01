Une mission mauritanienne au Mali pour élucider la mort de sept Mauritaniens

ALAKHBAR (Nouakchott) - La président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a dépêché, samedi, une délégation ministérielle de haut niveau au Mali pour faire la lumière sur la mort de sept ressortissants mauritaniens sur le territoire malien.

La délégation est composée du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, du ministre de la Défense nationale, Hanenna Ould Sidi, du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug, et du directeur général de la Sûreté nationale, le général Mesgharou Ould Sidi.

Les sept mauritaniens seraient "tués par des membres de l'armée malienne" selon plusieurs médias mauritaniens.

L'objectif de la délégation est « d'élucider les circonstances de ce tragique incident, à travers l’ouverture d’une enquête qui situera les responsabilités, et infligera les peines les plus sévères aux auteurs de du crime », a indiqué le président mauritanien dans un communiqué.



« L’enquête permettra d’arrêter, en coordination avec les autorités maliennes, les mesures nécessaires à prendre pour empêcher que de tels incidents douloureux se reproduisent à l’avenir, et d'assurer la sécurité et la quiétude de nos citoyens sur le territoire malien », a -t-il ajouté.

Auparavant, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait adressé « ses plus franches condoléances » aux familles des défunts et à l’ensemble du peuple mauritanien.