Mali : L'Union africaine soutient la proposition algérienne

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a déclaré son soutien à la proposition algérienne pour un retour du Mali à l'ordre constitutionnel dans un délai approprié et réalisable, ne dépassant pas seize (16) mois", a rapporté vendredi Algérie Presse Service (APS).

Le CPS indique que la mise en œuvre des dispositions pertinentes des communiqués de la CEDEAO sera examinée en liaison avec le résultat des efforts à déployer par l'Algérie, -partie prenante pour amorcer un dialogue serein et réaliste entre le Mali et la CEDEAO-.

Il a également réaffirmé que l'Algérie était en mesure de guider le processus en vue de l’instauration d’un ordre constitutionnel malien rassembleur et consensuel ayant pour objectif de consacrer les acquis et les préconisations de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.

Un communiqué de la Présidence de la République algérienne publié le 11 janvier dernier avait indiqué que "le Président Abdelmadjid Tebboune, qui a fait valoir l’exigence d’une approche inclusive répondant à la complexité des problèmes structurels et conjoncturels et aux défis que le Mali doit relever, y compris dans la lutte contre le terrorisme, a estimé raisonnable et justifiable une période de transition d’une durée ferme de douze (12) à seize (16) mois".