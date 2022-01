Mauritanie: Conseil des Ministres

Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 26 janvier 2022 sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret abrogeant et remplaçant les dispositions du décret n° 2010-208 du 14 Octobre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de Développement de la Nutrition.



Le présent projet de décret vise à réviser l’actuel décret n°2010-208, pour l’alléger et le rendre plus opérationnel, de revoir l’articulation du cadre réglementaire de la Nutrition au vu du nouveau contexte institutionnel née de l’adhésion de la Mauritanie au mouvement SUN en 2011.



Le ministre de la Justice, ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



La ministre de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille a présenté une communication relative à la mise en place d’un mécanisme régional de protection des femmes et des filles.



Les objectifs principaux du mécanisme de coordination objet de cette communication sont la promotion de la prévention, l’indentification de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles et la prise en charge des victimes, à travers une synergie d’action entre toutes les structures publiques, privées et civiles.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:



Premier ministère



Commission Nationale des Concours



Président: Cheikhna Ould Idoumou, précédemment même poste.



ministère de la Défense Nationale



Secrétariat général



Secrétaire général: Général Souleymane Ould Abouda.