La Mauritanie va moderniser sa politique pénale

ALAKAHBAR (Nouakchott) – Le Gouvernem ent mauritanien s’attellera à moderniser la politique pénale pour mieux l’adapter à combattre l’évolution de la criminalité sous toutes ses formes et méthodes, a annoncé, jeudi, le premier ministre Mohamed Ould Bilal, lors de la présentation de la politique générale de son gouvernement.

Dans le même temps, les programmes de construction et d’équipement des sièges pour les tribunaux et palais de justice vont continuer, avec 20 tribunaux de moughata et 2 palais de justice à Nouakchott, a-t-il ajouté