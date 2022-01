La Mali expulse l'ambassadeur de France

ALAKAHBAR (Nouakchott) – Bamako a demandé, lundi, à l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, de quitter le territoire dans un délai de 72 heures.

« Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus récemment par le ministre français de l'Europe et des affaires étrangères et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des Autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevés » a expliqué le Ministre malien de l'Administration territoriale et de la Décentralisation porte-parole du Gouvernement, dans un communiqué diffusé lundi.

« Le gouvernement du Mali condamne vigoureusement et rejette ces propos qui sont contraires au développement de relations amicales entre nations », a ajouté le porte-parole.