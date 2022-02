Mauritanie: Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le mercredi 09 février 2022 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :



-Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°90-118 du 19 août 1990, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation, et le fonctionnement des organes délibérants des établissements publics.



-Projet de décret portant déclaration d’utilité publique de l’emprise des couloirs de servitude et de sécurité des lignes électriques à hautes et moyennes tension et des postes de transformation associés de la SOMELEC.



Le présent projet de décret a pour objet de déclarer d’utilité publique les couloirs de servitude et de sécurité des lignes électriques haute et moyenne tension et des postes de transformation associés. Cette déclaration d’utilité publique concerne un réseau électrique des trois lignes suivantes :



- Ligne 225 KV entre Nouakchott et Zouerate ;



- Ligne 225 KV entre Nouakchott et KeurPèr(frontière du Sénégal);



- Ligne 90 KV d’électrification rurale de la zone de l’Aftout Echergui.



-Projet de décret portant nomination des membres du Comité consultatif d’Investissement du Fonds National des Revenus des Hydrocarbures (FNRH).



- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration du Port de Tanit.



- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de la Société des Bacs de Mauritanie.



Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :



Ministère des Finances



Cabinet du Ministre



Conseiller : Saad Bouh Ould Regad, précédemment Directeur général du Budget.



Inspecteur Général des Finances : Cheikh Malainine Ould Zeineb Ould Cheikh, précédemment Directeur Adjoint de la Tutelle Financière.



Inspectrice Générale des Finances : Zeinebou Bint Hayine, précédemment Inspectrice Interne.



Administration Centrale



Direction Générale du Budget



Directeur Général : Nagi Sidi Bouna, précédemment Directeur Adjoint du Budget.



Directeur Général Adjoint : Ahmed Ould Abba, précédemment Directeur de l’Informatique.



Direction de l’Informatique



Directeur : Mohamed Ould El Mouchteba, précédemment Directeur Adjoint de l’Informatique.



Directrice Adjointe : Aziza Hacen Bellal Aljouli, précédemment chef de service à la même direction.



Direction des Traitements et des Pensions



Directeur : Moustapha Ould Oumar Ould Awwah, précédemment chef de service à la même direction.



Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique



Directeur Général : Moctar Salem Ould El Mouna, précédemment Conseiller au Cabinet du ministre



Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’Etat



Directeur Général : Amar Cheikhou Soumaré, précédemment Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique.



Directeur Général Adjoint : Cherif Ould Zeiny, précédemment Inspecteur Général des Finances



Direction des Domaines



Directeur Adjoint : Abderrahmane Mamadou Sow, précédemment chef de service à la même direction.



Direction de la Dette Extérieure



Directeur Adjoint : El Hocein Majdoub, précédemment Directeur Adjoint des Réformes au Ministère des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs.



Direction de la Tutelle Financière



Directeur Adjoint : Sadat Mohamed Abdou Debbagh, précédemment chef de service à la même direction.



Direction des Affaires Administratives et Financières



Directrice :Fatimetou Bint EL Mourad, précédemment Directrice des Traitements et des Pensions



Ministère de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Éducatif



Administration Centrale



Direction Générale des Ressources



Direction du Patrimoine et de Maintenance



Directeur Adjoint: El Hocein Mahmoud Outhmane, précédemment cadre au Cabinet du Ministre



Ministère de la Fonction Publique et du Travail



Cabinet du Ministre



Chargés de Mission :



- Mohamed Vadel Ould Cheikh Bouya, précédemment Conseiller Technique Travail



- Ethmane Ould Sidi Mohamed, précédemment Directeur de la Gestion du Personnel de l'Etat



Conseiller Technique chargé du Travail : Ba Amadou Tidjane, précédemment Inspecteur Chargé du Travail et de Prévoyance Sociale



Conseiller Technique Chargé de la Coopération Internationale : Moulaye Abdel Mamoune Ould Moulaye Hassane, précédemment Conseiller Technique chargé du Système d'Information



Conseiller Technique Chargé de la Communication : Hamahoullah Ould Mayaba, précédemment Chargé de Mission



Inspecteur Chargé de la Fonction Publique : Seyidna Ould Beida, précédemment Directeur Adjoint de la Gestion du Personnel de l’Etat



Inspecteur Chargé du Travail et de Prévoyance Sociale : Hamidou Issa Konté, précédemment Directeur Adjoint de la Prévoyance Social et de la Migration



Administration Centrale



Direction Générale de la Fonction Publique



Direction des Affaires Juridiques et des Contentieux



Directeur : El Vadel Ould Mohadenne, précédemment Directeur de la Formation et du Perfectionnement



Direction de la Gestion du Personnel de l'Etat



Directeur : Sidi Ould Saleck, précédemment Directeur des Affaires juridiques et des Contentieux



Directeur Adjoint : Sid Ahmed El bekaye Ould Mohamed, précédemment Chef de Service de Gestion du Personnel de l'Etat



Direction de la Formation et du Perfectionnement



Directeur : Ethmane Ould Sidi Ould AkJeid, précédemment Inspecteur Chargé de Fonction Publique



Direction du Système d’Information



Directeur : Mohamed Moulaye Ely, précédemment Inspecteur Chargé de la Modernisation de l’Administration



Directeur Adjoint : Sy Saidou Thierno, précédemment Chef de Service Informatique



Direction Générale du Travail



Direction de l’Administration du Travail



Directeur Adjoint : Cheikhna Aly Fah, précédemment Chef de Service de la Réglementation et des Rapports



Direction de la Prévoyance Sociale et de la Migration



Directrice Adjointe : Fatimetou Mint Teuf, précédemment Chef de Service Suivi et Evaluation.



Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire



Administration Centrale



Direction Générale de l’Habitat et de l’Urbanisme



Directeur Général : Abdelwedoud Sy, précédemment Délégué Régional à Dakhlet Nouadhibou



Etablissements Publics



Société Nationale Iskane



Directeur Général : Hamed Hammouny, précédemment Ambassadeur.



Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



Cabinet de la Ministre



Chargée de Mission : Aichetou Mohamed Abdellahi El Hacen , Enseignant - chercheur à l’Université de Nouakchott Al Assriya, en remplacement de Mohamed Sidiya Khabbaz admis à faire valoir ses droits à la retraite.



Chargée de Mission :Cheikh Sid Ahmed Ould Ely, Enseignant - chercheur à l’Université de Nouakchott Al Assriya.



Inspecteur chargé de la Recherche Scientifique : Sidaty Dah Rhil, Enseignant - chercheur à l’Université de Nouakchott Al Assriya.



Inspecteur chargé du Contrôle Administratif et de Gestion : Issa Nabiyoullah Bourraye, précédemment Inspecteur chargé de la Recherche Scientifique.



Inspecteur chargé de la mise en place des Stratégies et Plans d’Action : Ahmed El Mokhtar Ahmedou dit Kar, précédemment Inspecteur chargé du Contrôle Administratif et de Gestion, en remplacement de Bouh Ould Amar admis à faire valoir ses droits à la retraite