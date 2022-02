Mauritanie : Formation des employés de la CDD sur le logiciel COMFAR

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’École supérieur professionnelle et interdisciplinaire (ESPRI) a démarré, lundi à Nouakchott, en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour le Développement industriel (ONUDI), une formation sur le logiciel d’analyse financière, COMFAR, au profit des employés de la Caisse de Dépôt et de Développement (CDD)

« Nous n’avons pas trouvé dans la sous-région un expert capable d’animer une telle formation. L’ONUDI nous a donc envoyé un expert polonais. Compte tenu de cette carence, la CDD a des besoin d’experts certifiés COMFAR qui seront capables, eux-mêmes, de former d’autres collègues sur un outil qui va révolutionner le travail dans leur institution», a déclaré a Alakhbar, Youssouf Ba, directeur général de l’ESPRI.

Le directeur des Dépôts et Consignations à la CDD, Mohamed Abdellah Ely, a indiqué que la formation va permettre aux employés de la CDD de mieux analyser les données qui leur seront fournies par les porteurs de projets.

L’École supérieur professionnelle et interdisciplinaire (ESPRI), qui est un établissement d’enseignement supérieur privé, en convention avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, offre des formations diplômantes de type Licence, Master et des opportunités de renforcement des capacités des professionnels.