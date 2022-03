Mali : Plusieurs leaders terroristes neutralisés (Armée)

ALAKHBAR (Nouakchott)- L'État-major général des Armées maliennes a informé, dans un communiqué diffué dimanche, avoir neutralisée huit leaders terroristes dans le cadre de sa traque des auteurs de l’attaque de vendredi dernier contre le camp de Mondoro dans le centre du pays laquelle a coûté la vie à 27 soldats et blessés 33 autres.

Les personnes neutralisées sont trois Maliens (Hassani BARRY, Amadou DICKO et Ague ISSA alias Nassourou), trois Burkinabé (Alfousseni BARRY, lboune YOUNOUSSA alias Bobala et Nouhoum DICKO) et deux Nigériens (lboune Ibrahim et Malam Aboubacar).

Également, « Neuf corps ennemis, en état de putréfaction, ont été découverts pendant le ratissage tout autour de la garnison de Mondoro», a ajouté l’Armée.