Lettre Ouverte au Président de la République, Islamique de Mauritanie

Nous, membres de la communauté Hamalliste de Kaédi regroupé au sein du mouvement d’émancipation «Tallaye » venons par la présente note attirer votre auguste attention sur la situation de discrimination basée sur l’ascendance dont nous sommes victimes depuis un certain temps au sein de cette Jamaa . Cette situation a commencé avec la disparition de nos illustres guides Mpaly Kaba et Yakhouba Sylla. Depuis lors, nous assistons à la résurgence des forces rétrogrades qui tentent de réinstaller dans notre Jamaa un ordre féodal que nos illustres guides avaient banni en théorie et en pratique.

Pour votre information, un conflit ouvert oppose les disciples au sein de la communauté Hamalliste de Kaédi depuis Octobre 2020 . Nous saisissons cette occasion pour saluer les efforts qui ont été entrepris par l’administration judiciaires au niveau du Tribunal de Kaédi pour trouver une solution consensuelle et apaisée sur la base d’un accord qui été convenu et signé par les deux parties en Avril 2021.

Cet accord s’inspire des principes fondamentaux d’égalité et de justice de notre sainte religion qui dans ce cas bien précis sont loin d’être en contradiction avec les lois et toutes les déclarations de droits de L’homme dont notre pays est signataire.

Plusieurs mois après la signature de cet accord, le malentendu persiste car l’une des parties s’arrogent de manière systématique le rôle de l’Imamat dans les Zawiyas de Kaedi et de Nouakchott et refuse tout dialogue pour une mise en œuvre consensuelle et inclusive de l’accord. Après 5 mois de prière commune et d’attente, en vain et devant le refus catégorique du chef et pire , la remise en cause de l’accord par certains de ces partisans, les membres du groupe Tallaye ont alors décidé de ne plus prier derrière leur Imam.

En janvier 2022, le camp du chef a saisi les autorités du Ministère des affaires Islamique qui à leur tour ont convoqué les deux parties pour exprimer leur volonté de trouver une « solution définitive».

Pendant que les discussions étaient encore en cours entre une commission des Oulemas désignée par le ministère des affaires Islamiques et notre partie, nous avons été surpris par la publication unilatérale d’une liste des Imams et leurs adjoints que nous avons pourtant bien rejetée lors des négociations. La liste a été publiée à Kaédi ce 18 Mars 2022 en contournant les représentants officiels de Tallaye qui jusqu’à ce jour n’ont reçu aucune notifications de la commission ; Cette liste faite sur la base de l’ordre féodal , à l’exception d’une seule personne, ne contient que les membres d’un seul camp, celui du chef.

Nous saisissons également cette occasion pour attirer votre attention sur l’attitude la commission des Oulemas qui veut justifier le traitement dont nous sommes l’objet par des prétendues considérations Soufi en donnant carte blanche au chef alors que notre confrérie à l’instar de l’Islam et des enseignements du Prophète Mohamed PSL a été fondée sur la base de l’égalité parfaite entre ses différents disciples.

Par conséquent, nous, membre de la Jamaa Mpaly Kaba du groupe Tallaye , venons humblement solliciter votre haut esprit de justice et d’équité pour bien vouloir donner des instructions afin que les autorités compétentes traitent cette affaire conformément aux principes fondamentaux de notre sainte religion l’Islam, des dispositions de notre constitution ainsi que des sages orientations que vous avez eu à donner dans son discours refondateur de Ouadane en Janvier 2022 . Ainsi nous ferons tous ensemble l’économie d’une escalade inutile et la Jamaa retrouvera son unité d’antan dans l’intérêt supérieur de notre grande nation.

Pour Le Groupe Tallaye

Baliou Coulibaly

Tel : 46455504