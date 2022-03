Mauritanie : 6e session ordinaire du Comité Régional du Projet de SWEDD

ALAKHBAR (Nouakchott) – Le Comité Régional de Pilotage (CRP) du Projet d'Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD) a tenu sa 6e session ordinaire, jeudi, à Nouakchott, la capitale mauritanienne.

Le président en exercice du CRP, le ministre mauritanien des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, Ousmane Mamoudou Kane, a indiqué, à l’occasion, que « la Mauritanie cherche les voies et moyens d’améliorer le succès de SWEDD qui vise à autonomiser les femmes et à faire profiter nos économies du dividende démographique ».

Boutheina Guermazi, directrice pour l’Intégration régionale en Afrique subsaharienne, Afrique du Nord et Moyen-Orient au niveau de la Banque mondiale, partenaire financier de SWEDD, a, elle, déclaré que « la Banque travaille et discute avec les pays membres de SWEDD pour régler la problématique de l’émancipation de la femme. La question est : comment s’assurer que les femmes, les jeunes-femmes et les adolescentes aient les moyens de faire leurs propres choix dans leur vie ?»

Argentina Matavel Piccin, directrice du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et centrale du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), partenaire technique de SWEDD, a souligné que « le projet converge avec le plan stratégique de l'UNFPA qui vise à atteindre les résultats de zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en matière de planification familiale et zéro violence basée sur le genre. »

Stanley Okolo, directeur général de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS), également partenaire technique de SWEDD, a, quant lui, invité les pays membres et leurs partenaires à conjuguer leurs efforts pour convaincre les gouvernements à atteindre les objectifs de SWEDD qui cherche à autonomiser les femmes afin qu’elles s’occupent de leur propre santé, évitent le mariage précoce et insistent sur l’éducation des filles ».

Le CRP, qui est l’instance suprême de gouvernance du projet SWEDD, est composé des ministres de tutelle des pays membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) lesquels devront être rejoints par le Congo, la Gambie, le Sénégal et le Togo qui frappèrent aux portes de SWEDD.