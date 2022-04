Le congrès de l’UFP jugé "nul" : Une " victoire de la démocratie" (Communiqué)

ALAKHBAR (Nouakchott) - Des membres du Comité Permanent et du Bureau Exécutif de l’Union des Forces du progrès (UFP) ont qualifié, dans un communiqué diffusé mardi, de " victoire éclatante en faveur de la démocratie" la décision de justice déclarant nulle et de nul effet la tenue du congrès du parti les 28, 29 et 30 août 2020 à Nouakchott.

Cette décision « contribue à empêcher l’abus de pouvoir de certains dirigeants de parti qui s’évertuent à se débarrasser des militants et cadres avec lesquels ils sont en désaccord sans se soucier du respect de leurs propres règles"», ont déclaré les signataires du communiqué, à leur tête la députée Kadiata Malick Diallo.

"La décision de justice signifie que les instances d’avant le 28 Aout 2020, sont les seules à pouvoir se prévaloir d’une quelconque légalité, malgré le dépassement de la durée de leurs mandats."

"Aucun dirigeant, ni aucune instance émanant du congrés de 2020, annulé par la justice, n’a le droit de s’exprimer ou d’agir à ce titre"

La justice est intervienue suite à une plainte de six membres du Comité Permanent et du Bureau Exécutif de l’UFP s’attaquant à la légalité de la tenue du congrès de 2020.