Mauritanie : Emiral Mining est conforme à la législation minière du pays (société)

ALAKHBAR (Nouakchott) – La société Emiral Mining Sarl, qui s’investit dans la recherche géologique en Mauritanie « est en conformité avec la législation minière du pays » a declaré le Département de la communication de cette société, filiale mauritanienne du groupe émirati Emiral Resources, basée à Dubaï, dans un communiqué diffusé vendredi.

Emiral Mining « travaille en harmonie avec les communautés locales et assurer leur développement et bien-être » et « verse des dizaines de millions d'ouguiyas au trésor mauritanien, à travers les taxes douanières et fiscales», a noté le communiqué.

« La réussite du projet d’exploration d’Emiral Mining qui se déroule dans la zone très lointaine et très difficile apportera des bénéfices importants pour tous les acteurs, la société et l’Etat, mais aussi et surtout pour les habitants des localités et les orpailleurs de la région, car il s’agira du développement de l’infrastructure régionale, ainsi que offres massives d’emplois », a indiqué son directeur général, Dmitrii Tokarev.

« Nous reconnaissons à cet effet le support de toutes les administrations mauritaniennes, que ce soit au niveau du Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines, de la Société Maaden Mauritanie, ou autres dans leur volonté de promouvoir les investissements étrangers visant à développer cet important domaine minier au service de l'économie mauritanienne. »

Emiral Mining Sarl, présente en Mauritanie depuis le début de 2020, effectue les travaux d’exploration selon six permis de recherche en Tiris Zemmour, octroyés à la société par la décision du Conseil des Ministres en septembre 2021, rappelle la société.