La société EMIRAL célèbre l'Aïd el- Fitr avec les orpailleurs

ALAKHBAR (Nouakchott) - La société EMIRAL MINING, filiale mauritanienne du groupe émirati Emiral Ressources, a célébré lundi l'Aïd el- Fitr 2022 avec les orpailleurs en organisant une soirée dans ses locaux.

L’évènement, qui a réuni les orpailleurs et des responsables de la société, a permis aux deux parties d’échanger sur les objectifs et perspectives de MIRAL MINING et sur les attentes des orpailleurs.

Sur les objectifs de EMIRAL MINING, son directeur, Dmitri Tokarev, a indiqué que la société s’intéresse aux moyens d'extraction de l'or en profondeur, contrairement aux orpailleurs traditionnels, ce qui nécessite d’approfondir les recherches dans ce domaine .

S’agissant des perspectives, M. Dmitri Tokarev a promis que la société va entamer, très prochainement, un nouveau programme d’action sociale pour apporter plus d’assistance aux orpailleurs.

Parlant au nom des orpailleurs, Abdelkader Hamad a demandé à la société d’autoriser à ses collègues l'utilisation de foreuses pour extraire l’or.

Un autre orpailleur Sidi Ould Ali a magnifié l’invitation et indiqué qu’il n’existe pas de conflit d’intérêt entre EMIRAL MINING qui extrait de l’or profond et les orpailleurs qui cherchent le minerait en surface.

En conclusion, Dmitry Tokarev a rassuré aux différents orpailleurs qui ont pris la parole que EMIRAL MINING travaille en parfaite collaboration avec les orpailleurs et les populations locales afin d’améliorer leurs conditions de vie et de garantir un développement économique inclusif de la zone.