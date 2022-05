Grand Tortue Ahmeyim : Achement achevment à 70 % de la première phase de production de gaz

La première phase de production de gaz dans le Grand Tortue Ahmeyim est achevée à 70 % et les travaux se poursuivront avec des partenaires pour une production sécurisée de gaz, a affirmé le mardi 24 mai courant, , le vice-président exécutif chargé de la production et des opérations Gordon Young Birrell

Le haut responsable de BP s’exprimait à l’occasion de l’ouverture des travaux de la rencontre sur les stratégies énergétiques et minières organisée aujourd'hui au Palais des conférences "El Mourabitounes.

La production du champ d'Ahmeim contribuera à faire de la Mauritanie un fournisseur de gaz pour le monde à un moment s’intensifie le besoin en ce produit d’une part et où la demande en gaz augmente et la capacité d'approvisionnement baisse, d’autre part, a-t-il dit.

Pearl a souligné l'engagement de BP envers les recommandations du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani sur l'importance d'investir dans la population locale, la chaîne d'approvisionnement locale et le développement social, disant que plus de 150 fournisseurs locaux en Mauritanie ont travaillé sur le Champ Ahmeyim.

Il y a d'importantes opportunités pour construire un partenariat à long terme avec la Mauritanie, pour soutenir l'engagement du pays à diversifier les sources d'énergie et à réduire les émissions de carbone, a précisé Birell, selon lequel, la Mauritanie est dotée de ressources naturelles abondantes et dispose d’un potentiel au-delà du gaz, dès lors où le pays est en passe de développer les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'hydrogène.

BP œuvre cette année pour former 24 techniciens mauritaniens en Grande-Bretagne afin de travailler sur des projets BP à travers le monde, dans d'acquérir l'expertise et les compétences nécessaires pour travailler dans le champ Ahmeyim à leur retour en Mauritanie, a poursuit le Vice-président de BP. Nous recherchons des opportunités pour avancer dans les activités du champ "Bir Allah", où nous œuvrons à créer les conditions pour le développement des réserves et travaillons avec intensité avec nos partenaires pour réaliser son potentiel de développement, a-t-il indiqué