Mauritanie : Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le jeudi 26 mai 2022 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :



- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d'Administration de l'Ecole de Santé Publique de Néma.



- Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2016-082 du 19 avril 2016, modifié, portant harmonisation et simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif.



Le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des orientations visant à promouvoir le capital humain dans notre pays pour le rendre capable de relever les défis du développement, à travers l'amélioration des conditions matérielles des travailleurs des secteurs de l'Education Nationale, de la Santé, de l'Enseignement Supérieur et l'Action Social, de l'enfance et de la famille.



En raison du caractère urgent qui a présidé à la mise en œuvre de ces orientations, certaines primes ont connu un début de versement à partir du mois janvier 2022 au profit des intéressés et le présent projet de décret intervient, donc pour entériner cette situation et en assurer la continuité pour ceux qui en ont déjà bénéficiés et la généralisation aux autres personnels concernés.



- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d'Administration de l'Etablissement de d'Exécution de Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML).



Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d'Administration du Centre National des Ressources en Eau.



- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d'Administration de l'Institut Supérieur Professionnel des langues, de Traduction et d'interprétariat (ISPLTI).



Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre des Affaires Islamiques et de l'Enseignement Originel a présenté une communication relative à l'organisation du Hajj pour l'Année 1443 H/2022.



Cette communication propose un train de mesures tendant à garantir l'organisation du pèlerinage de l'année 1443 de l'hégire- 2022 du calendrier grégorien dans les meilleures conditions. Ces mesures couvrent l'ensemble des étapes et aspects du processus et consacre la transparence absolue et le souci de rapprocher le service des citoyens.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:



Secrétariat Général de la Présidence de la République



Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou



Etablissements Publics



Établissement Portuaire de la Baie du Repos



Directeur Général: Taleb Ould Sid'Ahmed



Ministère des Affaires Islamiques et de l'Enseignement Originel



Cabinet du Ministre



Inspection Interne



Inspecteur: Mohamed Ould Aly, précédemment Directeur Adjoint de la Direction des Etablissements.



Administration Centrale



Direction des Etablissements



Directeur Adjoint: Mohamed Mohamed El Aqgheb Addeh.



Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime



Cabinet du Ministre



Conseiller Technique chargé des Affaires Juridiques: Camara Dramane Hammady, Juriste.



Ministère de l'Agriculture



Cabinet du Ministre



Conseiller Technique Chargé de l'Aménagement Rural : Sidi Mohamed Ould Mkheitir, précédemment Directeur de l'Aménagement Rural.



Secrétariat Général



Secrétaire Général: Mohamed Salem Ould El Arbi, précédemment Directeur Général de la Société Nationale de l'Aménagement Agricole et des Travaux (SNAAT).



Administration Centrale



Direction de l'Aménagement Rural



Directeur: Mohamed Abdellahi , précédemment Conseiller Technique Chargé de l'Aménagement Rural



Etablissement Publics



Société Nationale pour le Développement Rural (SONADER)



Directeur Général: Momma Beibatta, précédemment Secrétaire Général du même Ministère



Société Nationale de l'Aménagement Agricole et des Travaux (SNAAT).



Directeur Général: Khattry Ould Al Atigh Mohamed Mahmoud, précédemment Directeur Général de la Société Nationale pour le Développement Rural (SONADER).



Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement



Etablissements Publics



Office National de l'Assainissement



Directeur Général Adjoint: Cheikh Ould Soueidat